Балотелли: хватит спрашивать, пойду я на тренировку или нет

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли заявил, что не нужно ему задавать вопросы относительно тренировок с командой.

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"Хватит спрашивать, пойду я на тренировку или нет. Я всегда хожу. Клянусь вам, хватит. Если вы хотите знать, тренируюсь ли я, приходите сюда. У меня до воскресенья по две тренировки - утром и днём", - цитирует Балотелли Goal.Ранее в "Брешии" заявили, что готовятся подавать в суд на итальянского форварда и его агента Мино Райолу.Балотелли отказался расторгать контракт с "Брешией" и клуб уведомил игрока, что он уволен.Сообщалось, что Балотелли отказывался проходить обязательные физические тесты, которые проходят футболисты после длительных пауз. Также итальянские СМИ писали о том, что футболист пропускает тренировки клуба. Однако Марио эту информацию опровергает, заявляя о том, что у него были проблемы со здоровьем.