Кулибали сообщил, что не думает об уходе из "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассказал, что его все устраивает и он не думает о смене клуба.



Ранее сообщилось, что футболиста летом хочет подписать "Манчестер Юнайтед".



"Я и моя семья счастливы в Неаполе. Мне не нравятся, когда меня называют "мистер 100 млн евро". Это директора должны решать, сколько я стою. Буду отдавать себя на 100 процентов во время матчей. Но в футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Посмотрим, что решит президент. Но я никогда не хотел покинуть "Наполи", - цитирует Кулибали Football Italia.