Гаттузо жёстко раскритиковал игроков "Наполи" после ничьей с "Болоньей"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо остался недоволен действиями своих подопечных в матче Серии А с "Болоньей" (1:1).

Фото: Sky Italia

"Болонья была гораздо лучше нас. В первом тайме мы выглядели неплохо, но затем просто бросили играть. Это худшая игра за последние 7-8 матчей. Это просто неприемлемо.



Я не хочу обсуждать мотивацию и её нехватку. Уже через несколько недель нас ждём матч с "Барселоной". А сегодня мы мучились на поле", - сказал Гаттузо в эфире DAZN.