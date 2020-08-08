"Ювентус" объявил о назначении Пирло на пост главного тренера

Пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что новым главным тренером клуба стал бывший полузащитник команды Андреа Пирло.



На посту главного тренера Пирло сменил Маурицио Сарри. Об увольнении Сарри было объявлено ранее. Решение было принято после того, как "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей "Лиону".Пирло в течение некоторого времени выступал за "Ювентус". Так, он провёл в команде пять сезонов с 2011 по 2015 год. В составе туринцев Пирло пять раз выигрывал Скудетто.