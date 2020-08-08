"Ювентус" объявил о назначении Пирло на пост главного тренера

Пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что новым главным тренером клуба стал бывший полузащитник команды Андреа Пирло.
На посту главного тренера Пирло сменил Маурицио Сарри. Об увольнении Сарри было объявлено ранее. Решение было принято после того, как "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей "Лиону".



Пирло в течение некоторого времени выступал за "Ювентус". Так, он провёл в команде пять сезонов с 2011 по 2015 год. В составе туринцев Пирло пять раз выигрывал Скудетто.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ювентус Пирло
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зобнин: в плане адаптации в "Спартаке" у Кокорина проблем вообще нет
Карпин: в матче с "Тамбовом" у игроков "Ростова" был предсезонный мандраж
Акинфеев в "Инстаграме" прокомментирововал победу ЦСКА над "Химками"
"Ювентус" объявил о назначении Пирло на пост главного тренера 5
Кирьяков: Гайч здоровый и мощный, но как его будет использовать Гончаренко? 2
Кирьяков: ЦСКА по игре выше классом и по делу одержал победу
Пономарёв: если Дзагоеву понадобится месяц на восстановление, то надо заканчивать 3
Пономарев: «Химки» в матче с ЦСКА оставили впечатление слабой команды 1
"Алания" разгромила "Чайку" в матче ФНЛ
Источник: Пирло станет новым главным тренером "Ювентуса" 2
"Борнмут" назначил нового главного тренера после вылета команды из АПЛ
Гол Мамаева принёс "Ростову" победу в матче первого тура РПЛ с "Тамбовом" 10
Евсеев: многое будет зависеть от того, насколько организованно "Уфа" сыграет с "Краснодаром" 2
"Чертаново" обыграло "Томь", 15-летний Пиняев вновь отметился голевой передачей 3
Гончаренко: на Гайча рассчитываем, конечно, как на основного форварда. Мы потратили большие деньги 2
Кучаев: легко с "Химками" никому не будет 1
"Крылья Советов" проиграли "Велесу", Гацкан и Чернов были удалены 4
Гунько - о матче с ЦСКА: могли додавить, но так сложилось 8
Сестра Роналду - футболисту: ты не можешь сделать все в одиночку
Гончаренко - о травме Дзагоева: зная его, можно ожидать все 5
ЦСКА побеждает без Влашича, Дзагоев забивает, но получает новую травму
Сарри может получить от "Ювентуса" 20 млн евро в виде неустойки 2
Карпин: в головах футболистов все начинается заново
"Оренбург" минимально переиграл "Нефтехимик"
ЦСКА благодаря голам Кучаева и Дзагоева обыграл "Химки" 20
"Тамбов" и "Ростов" определились с составами на матч 1
Новым главным тренером "Ювентуса" может стать Пирло 1
"Акрон" обыграл "Шинник", "Спартак-2" и "Торпедо" сыграли вничью
Дзагоев забил первый гол за полтора года 1
Мещеряков рассказал, почему Семин не был приглашен на награждение 2
Все новости