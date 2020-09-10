- Привет, Алексей. Поздравляю тебя с переходом в "Аталанту". Надеюсь, ты сделал правильный шаг и выбор. Желаю тебе счастья, успехов, чтобы ты проявил себя так, как сумел сделать это в России. И конечно удачи. Надеюсь увидимся, - сказал Мхитарян в видео YouTube-канала Nobel.
Напомним, 24-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в конце августа. Клуб из Бергамо заплатил за футболиста 14,5 млн евро, однако дебютировать за новый клуб Алексей сможет не сразу. Из-за восстановления от травмы Миранчук пропустит ещё около месяца.
Алексей - выпускник академии "Локомотива". С 2013 года он стал привлекаться к играм за основной состав. За семь лет, проведенных в клубе, Миранчук провел 228 матчей и забил 43 гола во всех турнирах.
Мхитарян поздравил Миранчука с переходом в "Аталанту"
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян пожелал удачи хавбеку Алексею Миранчуку в "Аталанте".
Фото: ФК "Локомотив"
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