"Все получилось очень быстро. Безумно рад, что нахожусь сейчас здесь. Играть в одной из лучших лиг мира было моей мечтой. Хочу поблагодарить руководство "Ростова", что они поняли меня и отпустили. У меня была мечта, а они должны сбываться", - сказал Шомуродов.
25-летний Шомуродов перешел в "Дженоа" 1 октября. Сообщалось, что сумма сделки составила 9 млн евро, +15% от последующей продажи.
В текущем сезоне РПЛ Шомуродов в составе "Ростова" провел 8 матчей.
Источник: "СЭ"
Шомуродов: играть в одной из лучших лиг мира было моей мечтой
Бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов прокомментировал свой переход в "Дженоа".
Фото: ФК "Дженоа"
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