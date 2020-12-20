Гол нападающего "Милана" Рафаэля Леау на 7-й секунде стал самым быстрым в истории итальянской Серии А. До перерыва Алексис Салемакерс удвоил преимущество "красно-черных".
"Сассуоло" сумел забить только под конец матча. На 89-й минуте это сделал Доменико Берарди.
"Милан" после этой победы набрал 31 очко в 13-ти матчах. Команда Стефано Пиоли не проиграла в этом сезоне ни одного матча в итальянской Серии А и занимает 1-е место.
"Сассуоло" имеет 23 очка после 13-ти туров. Команда идет на 6-м месте.
Чемпионат Италии, 13 тур
"Сассуоло" 1:2 "Милан"
Гол: Берарди, 89 - Леау, 1, Салемакерс, 26
Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кириопулос, 46), Феррари, Марлон, Тольян (Мюлдюр, 62), Лопес, Бурабья, Джуричич (Бога, 57), Траоре (Обьянг, 86), Берарди, Дефрель (Капуто, 46)
Милан: Доннарумма, Калюлю, Калабрия, Эрнандес, Романьоли, Кессье, Тонали (Крунич, 46), Чалханоглу (Мальдини, 86), Салемакерс (Кастильехо, 79), Диас (Хаге, 58), Леау
Предупреждения: Кессье, 61, Берарди, 65, Калабрия, 71, Романьоли, 88
"Милан" обыграл "Сассуоло" и продолжает лидировать в Серии А, не потерпев ни одного поражения
"Милан" на выезде обыграл "Сассуоло" в матче 13-го тура итальянской Серии А (2:1).
Фото: "Getty Images"
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