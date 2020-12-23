Гаттузо: у меня миастения. Доходили слухи, что жить мне осталось месяц, но будьте уверены - я не умираю

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о своем аутоиммунном заболевании.

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- У меня аутоиммунное заболевание, миастения. Последние 10 дней я был словно не в себе. Сейчас я хочу сказать детям, которые считают, что не выглядят красивыми в зеркале: жизнь прекрасна, и вы должны смотреть ей в лицо без страха, не скрываясь. В любом случае я жив, потому что до меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены - я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, и это третий раз, когда оно поражает меня, - передает слова Гаттузо Sky Sport Italia.



В матче 14 тура Серии A "Наполи" под руководством Дженнаро Гаттузо сыграл домашнюю ничью с "Торино" со счетом 1:1. "Быки" повели в счете на 56 минуте, когда отличился подкарауливший отскок в чужой штрафной защитник Армандо Иццо. Неаполитанцы смогли отыграться уже в добавленное время - на 90+2 минуте отличился нападающий Лоренцо Инсинье. С 25 очками после 13 сыгранных матчей "Наполи" занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, на 1 очко опережая "Ювентус" и на 3 - "Аталанту".