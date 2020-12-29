Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что руководство "Спартака" намерено пригласить Де Дзерби на пост главного тренера команды. Отмечалось, что "красно-белые" готовы платить 41-летнему специалисту три миллиона евро за сезон, что втрое превышает его зарплату в "Сассуоло".
"Не ставьте меня в трудное положение. Дело не в деньгах или команде. В этом сезоне нет ни единого шанса, что я покину свой текущий клуб. Я даже не слышал [о предложении], так что без шансов", - сказал Де Дзерби.
Источник: Sportitalia
Де Дзерби прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Спартака"
Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прокомментировал данные о том, что им интересуется "Спартак".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!