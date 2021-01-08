- Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться - в лес не ходить, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
Ранее появилась информация, что 25-летний нападающий "Дженоа" Элдор Шомуродов, с июля 2017 по октябрь 2020 года выступавший за "Ростов", может перейти в туринский "Ювентус".
В 11 матчах узбекского форварда за "Дженоа" во всех турнирах он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Генуэзцы занимают предпоследнюю 19 строчку в турнирной таблице Серии A с 11 очками после 16 матчей.
Карпин - о возможном переходе Шомуродова в "Ювентус": почему нет? Волков бояться - в лес не ходить
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к бывшему игроку желто-синих Элдору Шомуродову.
Фото: ФК "Ростов"
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