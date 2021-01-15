"Уверен, что Миранчук талантливей Малиновского, Лёша — более черновой футболист, играет ярче. Игра не пошла, а он переломил, забил первый гол, выбрал правильную позицию, сделал всё идеально в техническом смысле", - приводит слова Воронкова "Чемпионат".
Напомним, что Миранчук накануне отличился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Италии с "Кальяри" (3:1). Отметим, что эта встреча стала для россиянина дебютной в стартовом составе клуба из Бергамо.
Малиновский выступает за "Аталанту" с июля 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний украинец провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Первый тренер Миранчука: уверен, что Леша талантливей Малиновского
Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сравнил своего воспитанника с его партнером по команде Русланом Малиновским.
Фото: ФК "Аталанта"
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