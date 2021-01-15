Первый тренер Миранчука: уверен, что Леша талантливей Малиновского

Александр Воронков, первый тренер полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, сравнил своего воспитанника с его партнером по команде Русланом Малиновским.





Фото: ФК "Аталанта"