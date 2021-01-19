- Не стоит забывать, что Миранчук приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Думаю, это сказывается. У "Аталанты" команда сыгранная, изменений больших не было. Да, Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Появился во встрече Лиги чемпионов - забил, выпустили на замену с "Интером" - он снова отличился, недавно поразил ворота "Кальяри" в Кубке. Когда у Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция, - передает слова Шалимова "Российская газета".
25-летний полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" в сентябре 2020 года. За свой новый клуб Миранчук-старший провел 12 матчей во всех турнирах (9 в Серии A, 2 в Лиге чемпионов, 1 в Кубке Италии) и забил 3 гола, по разу отличившись в каждом из турниров, в которых принял участие. В стартовом составе "Аталанты" Алексей начал 1 матч - на Кубок Италии против "Кальяри" (3:1), во всех остальных встречах он выходил на замену во втором тайме или в перерыве. С 32 очками после 17 матчей клуб из Бергамо занимает в чемпионате Италии текущее шестое место.
Шалимов: Миранчук делает, что умеет. Просто в "Аталанте" серьезная конкуренция
Бывший игрок "Фоджи", "Интера" и "Наполи" Игорь Шалимов высказал мнение о том, почему полузащитник Алексей Миранчук пока не пробился в стартовый состав "Аталанты".
Фото: ФК "Аталанта"
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