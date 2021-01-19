Шалимов: Миранчук делает, что умеет. Просто в "Аталанте" серьезная конкуренция

Бывший игрок "Фоджи", "Интера" и "Наполи" Игорь Шалимов высказал мнение о том, почему полузащитник Алексей Миранчук пока не пробился в стартовый состав "Аталанты".

Фото: ФК "Аталанта"