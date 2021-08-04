Ранее в СМИ появилась информация, что защитник из Туниса подпишет с казанским клубом контракт на 3-4 года.
"Мы договорились с "Рубином" о переходе Тальби, у нас все хорошо. Но пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами, стороны еще очень далеки", - приводит слова Фоджи Eurostavka.
Защитник Монтассар Тальби перешел в июле 2021 года на правах свободного агента. С 2018 года 23-летний тунисец защищал цвета турецкого клуба "Ризеспор". Контракт Тальби с "Беневенто" рассчитан до конца июня 2024 года.
В марте этого года он дебютировал с составе сборной Туниса. За национальную команду Тальби провел 4 матча.
Казанский "Рубин" в этот четверг, 5 августа, начнет свое выступление в Лиге конференций. На стадии 3-го отборочного раунда нового еврокубка подопечные Слуцкого сыграют с польским клубом "Ракув". В РПЛ "Рубин" после 2-х туров имеет в активе 6 очков. 8 августа казанцы на своем поле примут "Ахмат".
Спортдиректор "Беневенто" сообщил о договоренности с "Рубином" по защитнику Тальби
Спортивный директор "Беневенто" Паскуале Фоджа сообщил о договоренности с "Рубином" по трансферу защитника Монтассара Тальби.
Фото: инстаграм Монтассара Тальби
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