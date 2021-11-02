Сегодня, 2 ноября, Кокорин не работал вместе с основным составом "Фиорентины". Александр тренировался по индивидуальной программе.
Напомним, ранее спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что Кокорин получил мышечную травму.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии российский форвард принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе нынешнего года. Его контракт с "фиалками" действует до лета 2024-го.
Источник: Матч ТВ
Кокорин не тренируется с основным составом "Фиорентины". Александр работает по индивидуальной программе
Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин не тренируется в общей группе команды.
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