Кафу: Шевченко когда-то станет главным тренером "Милана"

Экс-игрок сборной Бразилии Кафу высказался о желании наставника "Дженоа" Андрея Шевченко в дальнейшем работать в "Милане".

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"Шевченко - один из моих лучших друзей, мы пять лет играли вместе. Желаю ему удачи, потому что в Серии А очень сложно работать. <...> Работа в "Дженоа" - трудная миссия. Шевченко мечтает однажды стать тренером "



Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в минувшем месяце. До этого он тренировал сборную Украины. Шевченко покинул национальную команду после завершения чемпионата Европы 2020 года.



Источник: Кафу, игравший вместе с Шевченко за "Милан", заявил, что однажды Андрей станет главным тренером этой команды."Шевченко - один из моих лучших друзей, мы пять лет играли вместе. Желаю ему удачи, потому что в Серии А очень сложно работать. <...> Работа в "Дженоа" - трудная миссия. Шевченко мечтает однажды стать тренером " Милана "? Ему надо продолжить мечтать, в один день это случится", - заявил Кафу.Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в минувшем месяце. До этого он тренировал сборную Украины. Шевченко покинул национальную команду после завершения чемпионата Европы 2020 года.Источник: Матч ТВ