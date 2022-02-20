Последний раз Кокорин выходил на поле 10 января в матче 21-го тура Серии А против "Торино" (0:4). А в заявку "фиалок" россиянин не попадает три матча подряд.
"У Кокорина небольшая мышечная травма. Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем", - приводит слова пресс-службы "Фиорентины" "СЭ".
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Кокорин тренируется индивидуально из-за мышечной травмы
Пресс-служба "Фиорентины" прокомментировала состояние здоровья форварда Александра Кокорина, который в последних матчах не попадал в заявку команды.
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