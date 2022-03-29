"У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок "Фиорентины", - заявил агент "Чемпионату".
В последний раз Кокорин выходил на поле в составе "фиалок" 10 января в матче Серии А против "Торино". Футболист вышел с замены во втором тайме, провел на поле 18 минут и результативными действиями не отметился.
"Фиорентина" по итогам 29-ти игр действующего сезона чемпионата Италии набрала 47 очков и расположилась на восьмой строчке. 3 апреля подопечные Винченцо Итальяно сыграют дома с "Эмполи".
Агент Кокорина высказался о состоянии игрока
Агент форварда "Фиорентины" Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал состояние игрока.
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