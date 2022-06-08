Ранее об этом сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, это не имеет ничего общего с реальностью. "Фиалки" не ведут переговоры с Александром Кокориным о расторжении контракта.
Также сообщалось, что "Фиорентина" готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте. Если таких команд не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию.
Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей во всех турнирах (125 минут), результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Источник: РИА Новости
СМИ: "Фиорентина" не ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта
"Фиорентина" не обсуждает расторжение контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
Фото: Getty Images