"Думаю, на данный момент у него нет никакой возможности продолжить карьеру в другом итальянском клубе, все-таки в недавнем чемпионате он сыграл буквально несколько минут… Сложно получить еще один шанс в Европе, когда ты не внес вклада в сезон команды", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «фиалок» ведет переговоры о расторжении контракта с российским футболистом. Позднее сообщалось, что слухи не соответствуют действительности.
Кокорин в минувшем сезоне чемпионата Италии принял участие в шести матчах, но не смог отличиться результативными действиями.
"Сложно получить шанс в Европе, когда ты не внес вклад команду". Чинквини – о Кокорине
Экс-менеджер "Зенита" Оресте Чинквини оценил результаты форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
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