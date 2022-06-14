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"Рома" объявила о подписании Матича

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич подписал контракт с "Ромой".
Фото: ФК "Рома"
Объявление о переходе Матича появилось на официальном сайте римлян. Сообщается, что он подписал с "Ромой" соглашение сроком на один год. Напомним, серб стал свободным агентом после окончания контракта с "Манчестер Юнайтед".

Неманья Матич выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 32 матча во всех турнирах, в которых отличился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро. В августе этого года Матичу исполняется 34 года.


Матич Манчестер Юнайтед Рома Зарубежные трансферы Серия А
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