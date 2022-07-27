"Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта с клубом вижу только в СМИ", - заявил Кокорин.
Русский нападающий перешёл в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года. Трудовое соглашение с итальянцами рассчитано до 2024 года. Ранее стало известно, что руководство хочет избавиться от Кокорина. Говорилось об интересе со стороны турецкиХ команд.
Источник: "РИА Новости"
Кокорин объяснил, почему не поехал на сборы "Фиорентины"
Александр Кокорин рассказал, почему не отправился на сбор с "фиалками".
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