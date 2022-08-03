СМИ: "Фиорентина" может не включить Кокорина в заявку на сезон

"Фиорентина" может не включить российского форварда Александра Кокорина в заявку на новый сезон.
Фото: Getty Images
По информации источника, "фиалки" не готовы жертвовать местом футболиста без паспорта Евросоюза в составе.

"Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде на этот сезон. Велика вероятность, что даже если он не уйдет, "Фиорентина" просто не включит его в заявку", - заявил источник.

Напомним, с января прошлого года Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". Ранее стало известно, что Кокорина не вызвали на предсезонные сборы "фиалок". Сам игрок заявил, что это решение принято из-за того, что он пропустил начало подготовки команды из-за коронавируса.

В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей, результативными действиями отметиться ему не удалось.

В прошлом сезоне "Фиорентина" финишировала на 7-м месте в таблице Серии А и попала в квалификацию Лиги конференций. Первый официальный матч в новом сезоне "фиалки" проведут 14 августа - на своем поле они примут "Кремонезе".

Источник: РБ Спорт


Фиорентина Кокорин Серия А
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