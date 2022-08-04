"Слова Фабио Капелло про Кокорина — чистая правда, я с ним согласен… А не реализовался он, на мой взгляд, потому что слишком быстро перестал развиваться. Главная проблема Кокорина в менталитете — он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Кокорин стал игроком "Фиорентины" в январе 2021 года. Перейдя из московского "Спартака". Российский нападающий не записал на свой счет результативных действий в 10-ти матчах итальянской Серии А, в которых он успел принять участие с момента трансфера.
В СМИ сообщалось, что итальянский коллектив может не включить Кокорина в заявку на сезон.
Каррера – о Кокорине: он слишком быстро перестал развиваться, не хотел жертвовать собой
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о причинах неудач форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Фиорентина"