"На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый. Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам. Ему нужно найти ту команду, которая будет верить в него", - приводит слова Карреры "СЭ".
В прошедшем сезоне Александр Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту. Россиянин выступает за итальянский клуб с января прошлого года, но все еще не открыл счет голам за "фиалок".
Каррера: Кокорин еще может заиграть в Италии. Ему нужно найти команду, которая будет в него верить
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что форвард "Фиорентины" Александр Кокорин еще может заиграть в чемпионате Италии.
Фото: Getty Images