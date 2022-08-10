"Все это ложь. "Сассуоло" никогда не интересовался Шомуродовым. И сейчас мы тоже не заинтересованы в его переходе", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что на подписание 27-летнего нападающего претендуют "Сассуоло", "Вулверхэмптон" и "Аль-Хиляль".
В минувшем сезоне Шомуродов сыграл за "Рому" в 28-ми матчах итальянской Серии А, в которых трижды поразил ворота соперника и отдал 4 результативные передачи.
В "Сассуоло" отреагировали на слухи о желании подписать Шомуродова
Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Росси прокомментировал информацию об интересе к форварду "Ромы" Эльдору Шомуродову.
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