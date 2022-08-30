По информации источника, Кокорин отказался от трансфера.
"Сразу несколько журналистов, близких к клубу, подтвердили, что "Арис" ждал Кокорина для обсуждения деталей, но в последний момент игрок изменил решение и не полетел на Кипр. В итоге все сходятся во мнении, что трансфер не состоится", - заявила журналист с Кипра Эйрини Спиропулу.
Ранее СМИ сообщили, что кипрский "Арис" сегодня, 30 августа, должен был направить "Фиорентине" официальное предложение по Кокорину. Кипрский клуб в национальном чемпионате в 1-м туре обыграл АЕЛ (2:1).
Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: трансфер Кокорина в "Арис" не состоится. Нападающий не прилетел на Кипр
Переход российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в кипрский "Арис" сорвался.
Фото: Getty Images