По данным источника, российский футболист в ближайшее время окажется на Кипре, чтобы согласовать последние детали перехода.
Ранее в СМИ появилась информация, что переход Кокорина в "Арис" сорвался – футболист в последний момент отказался лететь на Кипр для согласования деталей аренды.
Кокорин не сыграл ни одного официального матча за "Фиорентину" в начавшемся сезоне.
Источник: "СЭ"
СМИ: Кокорин вылетел на Кипр для завершения перехода в "Арис". Сообщалось, что клуб ожидал игрока вчера
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин покинул Италию и отправился на Кипр для завершения сделки по аренде в "Арис" (Лимасол).
Фото: Getty Images