"Милан" одержал волевую победу над "Интером" и возглавил таблицу Серии А

На 21-й минуте счет в матче открыл полузащитник "Интера" Марцело Брозович. Через 7 минут форвард "Милана" Рафаэль Леау сравнял цифры на табло.
На 54-й минуте нападающий Оливье Жиру вывел вперед "Милан", а на 60-й минуте Леау оформил дубль, счет стал 3:1. На 67-й минуте форвард "Интера" Эдин Джеко один мяч отыграл, но на большее гостей не хватило.
"Милан" набрал" 11 очков и поднялся на 1-е место в таблице Серии А. "Интер", имея в активе 9 очков, располагается на 5-й строчке.
Чемпионат Италии
5 тур
"Милан" 3:2 "Интер"
Голы: Рафаэл Леау, 29, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67
5 тур
"Милан" 3:2 "Интер"
Голы: Рафаэл Леау, 29, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67
"Милан": Меньян, Калабрия (Кьер, 83), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 83), де Кетеларе (Диас, 63), Жиру (Ориги, 72), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 72)
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей (Онана, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 63), Дармиан (Госенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес
Предупреждения: Эрнандес, 9, Думфрис, 9, Жиру, 32, Брозович, 39, де Кетеларе, 51, Тонали, 77, Леау, 90+3