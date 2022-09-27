"В пятницу тренер на пресс-конференции расскажет, сможет ли Миранчук сыграть с "Наполи". В настоящее время у Алексея все хорошо, он работает с командой", - цитирует "СЭ" ответ пресс-службы итальянского клуба.
Напомним, Миранчук перед началом этого сезона перебрался в "Торино" на правах аренды из "Аталанты". У туринского клуба есть право выкупа на футболиста за сумму порядка 12 млн евро. Россиянин дебютировал за новую команду уже в первом туре против "Монцы" (2:1), сразу же отличившись забитым голом. Сразу после перерыва он был заменен из-за повреждения и с тех пор восстанавливался. Недавно клуб сообщил, что полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе.
Встреча между "Торино" и "Наполи" состоится в субботу, 1 октября.
В "Торино" рассказали, когда станет известно, сможет ли Миранчук сыграть с "Наполи"
В пресс-службе "Торино" ответили на вопрос о возвращении Алексея Миранчука на поле.
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