– Не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени он стал опытнее как футболист, нашел необходимую мотивацию. На мой взгляд, Хвича – огромный талант. Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком, – цитирует Карреру "РБ Спорт".
Хвича Кварацхелия перешел в итальянский "Наполи" летом 2022 года из грузинского "Динамо Батуми", в котором он пробыл всего несколько месяцев. До этого грузинский полузащитник выступал в Российской премьер-лиге, играя за такие клубы, как московский "Локомотив" и казанский "Рубин". В своем возрасте (21 год) Хвича является основным и ведущим игроком своей сборной, идет на первом месте в Серии А в составе "Наполи" и участвует в Лиге чемпионов, где его клуб также занимает первое место. Предыдущая игра Кварацхелии проходила как раз в рамках ЛЧ – "Наполи" на выезде крупно обыграл "Аякс" со счетом 6:1, а Хвича забил сам и отдал результативный пас.
Массимо Каррера: не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об игре и перспективах о перспективах полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
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