– "Венеция" борется за выживание в Серии Б. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение. Два года назад у Чалова было предложение из Англии в более солидный клуб – "Кристал Пэлас". Если бы ему было 30 лет или 19, можно было поехать. Но Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Думаю, что ему не стоит ехать в 24 года в первый дивизион, когда он здесь играет в ЦСКА, который борется за самые высокие места, – цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Напомним, что в начале этой недели появились новости о том, что Федором Чаловым интересуется итальянская "Венеция", которая в предыдущем сезоне выступала в Серии А, а сейчас идет в нижней части турнирной таблицы Серии Б. В этот клуб недавно перешел российский полузащитник Денис Черышев, ранее выступавший только в Испании. Полгода в рамках предыдущего сезона Федор Чалов проводил в Швейцарии, играя на правах аренды за "Базель". Летом 2022 года вернулся в ЦСКА и является лучшим бомбардиром клуба и одним из лучших нападающих во всем чемпионате. Контракт Чалова с "армейцами" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Федора в 7,5 миллионов евро.
Колыванов: Чалов – уже достаточно опытный, зрелый футболист. Ему не стоит в 24 года ехать в Серию Б
Бывший форвард "Болоньи" Игорь Колыванов заявил, что переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в Серию Б и "Венецию" станет для футболиста шагом назад.
Фото: Чемпионат.com