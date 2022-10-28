- Информация о нашем интересе к Дзюбе - это и правда, и неправда. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в "Венецию" возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов, - приводит слова Менты Sport24.
34-летний нападающий Артем Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор" летом 2022 года. За турецкую команду россиянин провел 5 матчей и забил 1 мяч. Наставник турков Монтелла не включил форварда в заявку на матч 11 тура против "Коньяспора". Последний раз игрок выходил в стартовом составе в матче Кубка Турции и отыграл 55 минут. Портал Transfermarkt снизил стоимость Дзюбы с 6 миллионов евро до 4 миллионов. Ранее Мента сообщал, что "Венеция" хочет подписать 24-летнего форварда ЦСКА Федора Чалова. Итальянский клуб выступает в Серии Б и находится на 19 месте после 10 туров, за эту команду играет российский вингер Денис Черышев.
Директор "Венеции" - о трансфере Дзюбы: переход возможен, всё зависит от цены и других факторов
Исполнительный директор "Венеции" Александер Мента отреагировал на информацию о возможном переходе в итальянский клуб форварда "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"