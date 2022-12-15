"Хвича достоин такой высокой оценки, но это только половина сезона. Важно не сбавлять обороты и хорошо проявить себя в плей-офф Лиги чемпионов, чтобы войти в финальную десятку претендентов на "Золотой мяч". Ему это сделать по силам", — цитирует Семина Sport24.
Ранее портал Goal опубликовал рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч"-2023. Кварацхелия попал в топ-10 – занял 9-е место.
21-летний грузинский полузащитник пополнил состав "Наполи" минувшим летом. В нынешнем сезоне итальянской Серии А футболист забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач в 12-ти матчах.
Семин: Хвиче по силам попасть в финальную десятку претендентов на "Золотой мяч"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о шансах полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии на "Золотой мяч".
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