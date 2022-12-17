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Спортдиректор "Наполи": нет никаких шансов, что мы отпустим Хвичу в "Ньюкасл"

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Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли отреагировал на появившуюся информацию о том, что Хвичей Кварацхелией интересуется "Ньюкасл".
Фото: Global Look Press
- Заинтересованность "Ньюкасла" в Хвиче? Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения, - приводит комментарий Джунтоли "СЭ".

Хвича Кварацхелия перебрался в итальянский "Наполи" только летом этого года и сразу же стал одним из ключевых игроков команды. За 17 встреч грузинский вингер забил 8 мячей и оформил 10 успешных ассистов. В России Хвича выступал за "Локомотив" и "Рубин". Своих главных успехов в нашей стране футболист добился в казанской команде под руководством Леонида Слуцкого.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Ньюкасл" заинтересован в приобретении Хвичи и сделал его главной целью в зимнее трансферное окно.


Кварацхелия Наполи Ньюкасл
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