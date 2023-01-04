"Миранчук забил потрясающий гол! Но я не удивлён — он классный футболист, обладающий качествами топ-игрока", - приводит слова Карреры "Чемпионат".
Напомним, Алексей Миранчук отметился голом в матче 16-го тура Серии А против "Вероны", точно пробив из-за пределов штрафной. В итоге гол россиянина принес туринцам ничью.
Всего на счету Миранчука 10 матчей в текущем сезоне, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. Он выступает за "Торино" на правах аренды из "Аталанты" до конца сезона. При этом у "Торино" есть право выкупа.
Каррера: Миранчук забил потрясающий гол, но я не удивлен. Он обладает качествами топ-игрока
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал гол Алексея Миранчука за "Торино".
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