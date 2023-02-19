- Не знаю, перейдет ли Леша Миранчук в более сильный чемпионат или останется в Серии А, но он правильно сделал, что ушел из "Аталанты". В "Торино" Миранчук расцвел, начал приносить намного больше пользы, потому что получил доверие тренера и поддержку одноклубников. Это хороший опыт, однозначно полезнее, чем в "Аталанте", - передает слова Смородской "РБ Спорт".
27-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в августе 2022 года перешел на правах аренды до конца сезона из итальянской "Аталанты" в "Торино". В составе туринского клуба футболист сыграл 18 матчей во всех турнирах, 16 из них - в стартовом составе, забил 4 гола и выполнил 3 результативных паса. Переход Миранчука из московского "Локомотива" в "Аталанту" состоялся в сентябре 2020 года, за бергамасков Алексей сыграл 56 матчей во всех турнирах, из них 14 в стартовом составе, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.
Смородская: в "Торино" Миранчук расцвел, правильно сделал, что ушел из "Аталанты"
Экс-генеральный директор "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала игру экс-хавбека "железнодорожников" Алексея Миранчука за итальянский "Торино".
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