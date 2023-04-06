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Червиченко: мы не должны заморачиваться проблемами трудоустройства Миранчука. Он, как Промес, то играет, то отдыхает

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что "Торино" не намерено выкупать российского хавбека Алексея Миранчука у "Аталанты".
Фото: ФК "Торино"
– Тринадцать миллионов – это многовато. "Торино" – не самый богатый клуб. Ничего страшного, "Аталанта" отдаст его в аренду в другую команду. Может, опять в "Торино" уйдет. Не думаю, что мы должны заморачиваться проблемами трудоустройства Миранчука – это проблемы Алексея и его агента.

Миранчук иногда тянет на уровень середняка Серии А, а иногда нет. Он, как Промес, то играет, то отдыхает. Долгоиграющего качества нет. У него игра вспышками, как электрокардиограмма – то вверх, то вниз. В Европе платят в основном за стабильность, – приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Торино" не планирует выкупать Алексея Миранчука из "Аталанты". Причиной является слишком высокая, по мнению руководства "быков", трансферная стоимость 27-летнего россиянина. Арендный договор с полузащитником сборной России истекает этим летом. Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти заявил, что клуб вернется к этому вопросу в июне.

Миранчук забил четыре мяча и оформил пять результативных передач в 23-х матчах нынешней кампании. По итогам 28-ми туров чемпионата Италии "Торино" располагается на десятом месте в таблице, заработав 38 баллов.


Торино Миранчук Ал Серия А Червиченко
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