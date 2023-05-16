- Миранчук еще в процессе восстановления. Нужно немного времени, - передает слова Ваньяти Sport24.
Ранее стало известно, что 27-летний российский атакующий полузащитник "Торино" Алексей Миранчук пропустил выездной матч туринцев в 35 туре итальянской Серии А против "Вероны" (1:0) из-за перелома пальца руки. Следующую игру "быки" проведут на своем поле против "Фиорентины" 21 мая.
В текущем сезоне на счету Алексея Миранчука, выступающего за "Торино" на правах аренды из "Аталанты", 28 матчей за клуб во всех турнирах, 4 забитых гола и 7 голевых передач.
Спортдиректор "Торино" - о состоянии здоровья травмированного Миранчука: нужно немного времени
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Торино"