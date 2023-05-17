- Мы ждем ответ от "Торино". Пока они не приняли никакого решения по выкупу Алексея. Другие клубы по-прежнему проявляют интерес к игроку, но сейчас всё зависит от "Торино", - передает слова Левати Sport24.
27-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук текущий сезон проводит на правах аренды с правом выкупа в итальянском "Торино", права на его трансфер принадлежат "Аталанте". В 28 матчах за туринцев во всех турнирах Миранчук забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Представитель Миранчука: "Торино" пока не принял никакого решения по выкупу Алексея, другие клубы проявляют интерес
Представитель курирующего интересы Алексея Миранчука в Италии агентства GG11 Мирко Левати рассказал о ситуации с продолжением карьеры российского хавбека.
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