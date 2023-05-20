Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Оренбург
16:30
ЗенитНе начат
Торпедо
16:30
ДинамоНе начат
Ахмат
19:00
ХимкиНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
НефтехимикЗавершен
Уфа
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
Краснодар-2
19:30
ВелесНе начат
Балтика
21:30
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ноттингем
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
21:45
СампдорияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
УнионНе начат
Бавария
19:30
РБ ЛейпцигНе начат

Камоцци: "Фиорентина" постарается продать Кокорина. Кипр – это не показатель для Серии A

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци поделился мыслями о будущем российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
– Думаю, этим летом "Фиорентина" все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для Серии А это не показатель. Итальянским клубам важнее, как Кокорин играл в Серии А, а не на Кипре, — передает слова Камоцци "РБ Спорт".

В настоящий момент времени Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине". При этом текущий сезон российский нападающий проводит в кипрском "Арисе", который арендовал его до конца июня 2023 года. Совсем скоро 32-летний форвард должен будет вернуться в стан "фиалок", так как его аренда в команде из Лимасола подойдет к завершению.

Отметим, что в составе "Ариса" Александр Кокорин принял участие в 28-ми поединках местного футбольного первенства. Он забил 13 мячей, сделал 6 ассистов и стал лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона 2022-2023.


Серия А Фиорентина Арис Кокорин Камоцци
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Локомотив" в 28-м туре обыграл "Факел" благодаря году Миранчука на последних минутах встречи 2
Агент Бальде: Кейта счастлив и целеустремлен. Я попросил его забить ЦСКА
Тюкавин и Смолов в стартовом составе "Динамо" на матч 28-го тура РПЛ против "Торпедо"
Промес: если бы Бакаев не ушел в "Зенит", то он бы приносил пользу "Спартаку"
The Guardian: Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2030 совместно с Грецией и Египтом
Камоцци: "Фиорентина" постарается продать Кокорина. Кипр – это не показатель для Серии A
Корнеев: не думаю, что у Дивеева будет вариант лучше, чем ЦСКА. Он допускает ошибки в важных матчах
Орлов: приход Смолова в "Динамо" приостановил прогресс Тюкавина
Галактионов: немножко не хватило, чтобы ввести Дзюбу в полную готовность к матчу с "Факелом"
Ловчев: Джикия – не лидер "Спартака", он играет сам по себе 2
Тихонов – о матче "Торпедо" против "Динамо": у "автозаводцев" есть отличная возможность воспользоваться сумятицей
Промес: Малком мне не по душе, но я должен признать, что он чемпион и бомбардир 2
Дзюба не попал в состав "Локомотива" на матч 28-го тура РПЛ против "Факела"
Смородская: карьера Кокорина идет на спад, и никакие награды ничего не изменят 2
Дьяков: игра с "Ростовом" у "Краснодара" уйдет на второй план, поэтому в этой встрече гостям будет легче взять три очка