– Думаю, этим летом "Фиорентина" все-таки постарается продать Кокорина или снова отдать его в аренду. Здорово, что он заиграл на Кипре, но для Серии А это не показатель. Итальянским клубам важнее, как Кокорин играл в Серии А, а не на Кипре, — передает слова Камоцци "РБ Спорт".
В настоящий момент времени Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине". При этом текущий сезон российский нападающий проводит в кипрском "Арисе", который арендовал его до конца июня 2023 года. Совсем скоро 32-летний форвард должен будет вернуться в стан "фиалок", так как его аренда в команде из Лимасола подойдет к завершению.
Отметим, что в составе "Ариса" Александр Кокорин принял участие в 28-ми поединках местного футбольного первенства. Он забил 13 мячей, сделал 6 ассистов и стал лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона 2022-2023.
Камоцци: "Фиорентина" постарается продать Кокорина. Кипр – это не показатель для Серии A
Экс-советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци поделился мыслями о будущем российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"