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"СЭ": будущее полузащитника "Торино" Алексея Миранчука пока не определено

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Клуб, в котором продолжит карьеру атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, пока не определен.
Фото: ФК "Торино"
Как утверждает источник, будущее 27-летнего россиянина прояснится на днях после того, как главный тренер "Торино" Иван Юрич проведет встречу с руководством туринского клуба. Наставник "быков" хочет настоять на необходимости приобретения Миранчука у "Аталанты", которая имеет на руках действующий контракт с футболистом до конца следующего сезона. Боссы "Торино" пока не определились с позицией по данному вопросу.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 29 играх, отметившись четырьмя голами и пятью результативными пасами. Его рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро.

Источник: "СЭ"


Торино Миранчук Ал Серия А Аталанта
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