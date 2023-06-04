Как утверждает источник, будущее 27-летнего россиянина прояснится на днях после того, как главный тренер "Торино" Иван Юрич проведет встречу с руководством туринского клуба. Наставник "быков" хочет настоять на необходимости приобретения Миранчука у "Аталанты", которая имеет на руках действующий контракт с футболистом до конца следующего сезона. Боссы "Торино" пока не определились с позицией по данному вопросу.
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 29 играх, отметившись четырьмя голами и пятью результативными пасами. Его рыночная стоимость оценивается в 12 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": будущее полузащитника "Торино" Алексея Миранчука пока не определено
Клуб, в котором продолжит карьеру атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, пока не определен.
Фото: ФК "Торино"