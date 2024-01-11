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Камоцци: Миранчук всегда должен выходить в основном составе “Аталанты”

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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался об игре полузащитника “Аталанты” Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
– Миранчук сейчас в форме. Вчера он провел хорошую игру с “Миланом”. Может ли он закрепиться в основе? Это вопрос к тренеру. Я считаю, что он всегда должен выходить в основном составе “Аталанты”.

Отметим, что в 2024 году Алексей Миранчук провел три матча в составе “Аталанты”. Он забил один мяч и оформил две результативные передачи. В девяти последних играх россиянин оформил 2+4 по системе “гол+пас”.

Источник: “Чемпионат”

Миранчук Ал Аталанта Камоцци
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