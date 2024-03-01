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Агент Миранчука: Алексей хочет приехать в сборную, но решение будет принимать "Аталанта"

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Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался о вызове своего клиента в сборную России.
Фото: GETTY IMAGES
"Этот вопрос будет решать "Аталанта". Окончательное решение будет за ними. У Леши, конечно, есть желание приехать", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".

Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук попал в расширенный состав сборной России на мартовские матчи с Парагваем и Сербией. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач. Миранчук провел за национальную команду России 43 матча и забил шесть голов.

Миранчук Ал Аталанта Сборная России
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