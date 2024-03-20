- Изменение в окончательном составе сборной Парагвая только одно: Антонио Санабрия выбыл из-за травмы, и его заменит Алекс Арсе. Все остальные футболисты, в том числе Бальбуэна, Алонсо, Фернандес и Медина, выступающие в РПЛ, сыграют в матче со сборной России.
Антонио Санабрия, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в "Торино" в январе 2021 года из испанского "Бетиса". В текущем сезоне 28-летний парагвайский форвард провел за туринцев 28 матчей, в которых забил 4 мяча.
Товарищеская встреча между сборными России и Парагвая состоится в понедельник, 25 марта. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.
Источник: Sport24
Нападающий "Торино" Санабрия пропустит матч Парагвая со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф рассказал, что форвард "Торино" Антонио Санабрия получил травму и не сыграет против сборной России.
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