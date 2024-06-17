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Семин: Хвича должен сам решить, хочет ли он остаться в "Наполи"

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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможном уходе Хвичи Кварацхелии из "Наполи".
Фото: GETTY IMAGES
"Я не знаю ситуации. Хвича взрослый человек. Думаю, он сам разберется, когда ему переходить или, наоборот, оставаться. Футболист должен принимать решения сам", - цитирует Сёмина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хвича Кварацхелия может перейти из итальянского "Наполи" в лондонский "Челси". В завершившемся сезоне Хвича Кварацхелия провёл за итальянский "Наполи" во всех турнирах 45 матчей и записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока сборной Грузии в 80 миллионов евро, контракт нападающего с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года.

По итогам сезона-2023/2024 "Наполи" занял десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата - неаполитанцы набрали 53 очка в 38-ми встречах. Лондонский "Челси" расположился на шестой строчке с 63-мя очками.

Юрий Семин Хвича Кварацхелия Наполи
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