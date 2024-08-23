"Интересен ли "Торино" Антон Миранчук, который сейчас является свободным агентом? Нет", - цитирует Ваньяти "РБ Спорт".
Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" этим летом на правах свободного агента. Сообщалось, что полузащитник интересен европейским клубам, в частности, греческому ПАОКу и итальянскому "Торино". В прошлом сезоне Миранчук провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Технический директор "Торино" высказался об интересе к Антону Миранчуку
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти высказался об интересе к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.
Фото: ФК "Локомотив"