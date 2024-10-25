- Клуб и окружение игрока ведут переговоры, не могу давать подробности. Прошу Кварацхелию делать то, что он делает, нужно, чтобы он был сосредоточен на футболе. Это профессионал. Надеюсь, что все завершится удачно для игрока и клуба. Но в футболе все бывает. Обе стороны должны быть довольны, - передает слова наставника итальянской команды AS.
Ранее в СМИ сообщалось, что контракт грузинского экс-игрока "Локомотива" и "Рубина" может быть продлен до 2029 года. Текущий контракт Хвичи с "Наполи" истекает летом 2027 года. В этом сезоне Серии А Кварацхелия принял участие в восьми матчах и записал на свой счет четыре гола. Трансферная стоимость грузина составляет 80 млн евро.
Конте ответил на вопрос о будущем Кварацхелии в "Наполи"
Рулевой "Наполи" Антонио Конте дал свой комментарий по поводу будущего вингера Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Наполи"