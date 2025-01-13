Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
1 - 0 1 0
ПармаЗавершен
Венеция
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Агент Барбоза: АПЛ или Ла Лига могут предложить Хвичи больше перспектив, чем Лига 1

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о потенциальном переходе грузинского полузащитника итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии во французский "ПСЖ".
Фото: ФК "Наполи"
"С одной стороны, отношения между игроком и клубом ухудшились, поэтому, возможно, условия для продажи созрели. Однако я скептически отношусь к тому, что сделка состоится сейчас. Скорее всего, это произойдет летом. Кроме того, есть более интересные чемпионаты, например, испанский или английский. Они могут предложить игроку больше перспектив", - приводит слова Барбозы "РИА Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия в ближайшее время перейдёт во французский "ПСЖ".

Хавбек выступает за "Наполи" с июля 2022 года. Его действующий контракт с итальянцами рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarktt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 85 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится