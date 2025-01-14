"Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним все нормально", - приводит слова Ваньяти "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник "Торино" и сборной Сербии Иван Илич дал согласие на трансфер в московский "Спартак". Сумма сделки составит около 25 миллионов евро.
Илич играет за туринцев с 2023 года. Контракт 23-летнего серба с итальянским клубом действует до июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста один гол в 12 матчах за "Торино" в Серии А. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Илича в 18 миллионов евро.
Хавбек "Торино" Илич, которым интересовался "Спартак", выбыл на 2 недели
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал о повреждении полузащитника команды Ивана Илича.
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