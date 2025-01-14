Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
ФулхэмНе начат
Брентфорд
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ноттингем Форест
23:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
22:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
22:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
22:30
Боруссия МНе начат

Кубок Испании

Новости
Оуренсе
23:00
ВаленсияНе начат

Хавбек "Торино" Илич, которым интересовался "Спартак", выбыл на 2 недели

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал о повреждении полузащитника команды Ивана Илича.
Фото: Getty Images
"Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним все нормально", - приводит слова Ваньяти "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник "Торино" и сборной Сербии Иван Илич дал согласие на трансфер в московский "Спартак". Сумма сделки составит около 25 миллионов евро.

Илич играет за туринцев с 2023 года. Контракт 23-летнего серба с итальянским клубом действует до июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста один гол в 12 матчах за "Торино" в Серии А. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Илича в 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится