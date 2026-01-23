Матчи Скрыть

"Интер" первым пропустил два гола от "Пизы", но забил шесть ответных мячей

"Интер" одержал крупную победу над "Пизой" в матче 22-го тура чемпионата Италии - 6:2.
Фото: ФК "Интер"
Гости мощно начали встречу: нападающий "Пизы" Стефано Морео оформил дубль, и к 23-й минуте команда вела 2:0. Однако перед перерывом миланцы резко прибавили и за восемь минут трижды поразили ворота соперника, перевернув ход игры - отличились Петр Зелиньски, Лаутаро Мартинес и Франческо Эспозито.

Во втором тайме "Интер" довёл преимущество до разгромного. Свои мячи забили Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян.

После этой победы "Интер" набрал 52 очка и продолжает лидировать в таблице Серии А. "Пиза" опустилась на последнее место.

